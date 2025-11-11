Cansada de netejar pixats i cagades dels animals dels altres
Estem al segle XXI, qui té mascota és perquè ho ha decidit ell/-a. Tenir un animal, comporta unes obligacions, treure’l, rentar- lo, alimentar-lo, cuidar- lo i plegar la caca que faci al carrer, i procurar que no es pixi als sòcols de les cases.
Soc veïna de Tremp, i estic cansada de netejar casa meva de pixats que no són meus, bàsicament perquè no tinc animals. És evident que els propietaris no veuen on pixen i caguen els seus gossos. I l’Ajuntament fa la vista grossa. Al meu poble hi ha cartells a establiments demanant que no deixin pixar als animals a so seu, les cases estan plenes de botelles de 5 l per intentar esfurriar-los.
Potser seria hora de començar a posar alguna multa als propietaris o potser haurem de fer guàrdia a casa nostra perquè no es pixin ni es caguin a la porta. Desitjaria que es fes un pas més amb aquest tema que girar la vista cap a l’altre costat.