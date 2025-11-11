"Si em dones la samarreta, prometo no xiular-te": el màgic moment entre Rafa Villar i un petit aficionat al Barris Nord
El base del Baskonia Rafa Villar va tenir una gran rebuda al partit de diumenge al Barris Nord. Va ser un dels herois de l’ascens del Força Lleida a l’ACB i de la posterior salvació en la primera temporada a l’elit, i la seva gran entrega ha deixat empremta entre els seguidors.
Ara bé, l’afició de l’Hiopos és coneguda per ser una de les que més anima el seu equip i que més pressiona el contrari, així que quan va començar el partit Villar va passar a ser un rival més, amb els consegüents xiulets.
No sabem si entre els que xiulaven figurava un nen que va acudir al pavelló amb una pancarta en la qual es podia llegir: “Rafa, si em dones la samarreta prometo no xiular-te en tot el partit.” El jugador ho va veure i es va atansar a saludar-lo. Esperem que al final li donés la samarreta.