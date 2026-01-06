La fisonomia dels Reis Mags d'Orient de Lleida
Els reis d’Orient utilitzen la seua màgia per repartir regals alhora en milions de cases i als municipis on se celebren cavalcades adopten aspectes de la fisonomia d’alguns dels seus veïns. A la de Lleida ciutat, enguany Melcior tenia trets semblants als d’un exalcalde de Lleida, i potser hauria hagut de ser el rei ros. El rei Gaspar tenia els trets semblants als d’un conegut advocat; i Baltasar, als d’un professor associat de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i músic.
En un altre fet divertit, quan un grup de nens van veure aparèixer la bandera de la carrossa de Gaspar, amb una gran G, van començar a cridar: Gandalf!