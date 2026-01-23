'The lleidatans'
S’ha viralitzat un vídeo d’animació que ens ha encantat. És una versió km 0 de la intro de The Simpsons. 'The lleidatans' és del pallarès Albert Farré (@titoworld). Ho té tot: el ninot de Sidamon, el Sr. Postu al paper de Bart escrivint a la pissarra “És Lleida, no Lleide”, Homer conduint un John Deere, una Taronja Tropical de Glas passant pel marcador del súper i, per descomptat, la Seu Vella, Indíbil i Mandoni, el pont de Príncep de Viana, la plaça Ricard Viñes, l’Aplec... El tenen a dalt d'aquesta notícia per si no l'han vist.