Feijóo, amb el seu “Brifin”, digne successor de Mariano Rajoy
Mariano Rajoy va encunyar frases cèlebres com “és el veí el que elegeix l’alcalde i és l’alcalde el que vol que siguin els veïns l’alcalde”, “som sentiments i tenim éssers humans” o “com pitjor millor per a tothom i com pitjor per a tothom millor. Millor per a mi el seu benefici polític”, entre moltíssims exemples que han quedat per a l’hemeroteca.
El també popular Alberto Núñez Feijóo se’n mostra un digne successor i ha acumulat unes quantes anècdotes, com quan va dir que a Cadis hi havia tanta llum que se li dilataven les pupil·les quan les pupil·les es dilaten a la foscor.
Aquest dimecres Feijóo estava de campanya electoral a Binèfar i en la seua intervenció des de la companyia Fribin va dir malament el nom de l’empresa en 8 ocasions i la va rebatejar com a “Brifin”.