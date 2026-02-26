Més networking que mAI
Fa unes setmanes corria per les xarxes un manifest d’un dels emprenedors més immersos en el món de la IA. Comparava el moment actual amb el febrer de 2020: aquella sensació que alguna cosa gran estava passant, però que encara no érem del tot conscients del que vindria. Segons ell, la IA no és una moda, sinó una acceleració exponencial que transformarà professions, empreses i models de negoci en pocs anys.
Potser té raó. Potser estem davant d’una revolució que canviarà la manera com treballem, produïm i prenem decisions. I és que la tecnologia avança a un ritme vertiginós i ja està entrant en àmbits que fins fa poc semblaven exclusivament humans. Però enmig d’aquest context hi ha una cosa que, de moment, continua sent diferencial: el contacte humà. Els negocis continuen generant-se amb una mirada als ulls.
La confiança es construeix compartint espais, amb converses reals. En temps d’IA, el networking no perd valor; en guanya. Potser perquè la tecnologia ens fa més eficients, les relacions ens fan més forts. I això, al nostre territori, és una oportunitat. Lleida té un ecosistema empresarial viu, amb esdeveniments que demostren que hi ha talent, iniciativa i voluntat de créixer.
El LinkUp Fest 2026, a finals de març, o la Trobada del Talent a Tàrrega, entre d’altres, són espais on es creen connexions reals, on s’intercanvien idees i on neixen projectes que després es transformen en empresa, ocupació i futur. La IA pot escriure codi, analitzar dades o generar contingut, però no pot substituir l’empatia, la intuïció o una conversa inesperada que obre una porta.
En un moment en què el món sembla accelerar-se, potser la millor estratègia és clara: adaptar-nos a la tecnologia però sense oblidar que el nostre avantatge competitiu continua essent humà. Més networking que mAI.