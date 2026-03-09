Confluència conflictiva a les dos manifestacions del 8M a Lleida
Com ja és tradicional, a Lleida hi va haver dos manifestacions feministes amb motiu del 8-M: la de la Marea Lila, que va partir de Ricard Viñes i va seguir per rambla d’Aragó, avinguda Catalunya i Blondel per acabar a Sant Joan, i la de la Coordinadora Feminista, que va començar al costat de Ricard Viñes, va baixar per Prat de la Riba i va acabar a Francesc Macià. Quan les participants de la segona havien arribat a aquest punt i estaven corejant consignes i cantaven ¡Ay, Carmela!, símbol de resistència, les de la primera accedien cap a Sant Joan per l’arc del pont al compàs del so eixordador del grup de batucada que va amenitzar tot el seu recorregut. Això va portar les que secundaven la convocatòria de la Coordinadora Feminista a cridar: “Això no és una festa, ens estan matant!”