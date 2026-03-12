Rates com conills a les barraques de l'Avinguda Tarradellas de Lleida
Els operaris d’Ilnet que es van encarregar ahir dels treballs de desmantellament de les barraques situades a l’entorn de l’avinguda Tarradellas, a Lleida, estaven sorpresos pel fet que les persones que les ocupaven poguessin viure entre tanta quantitat d’escombraries com hi havia a tota la zona. Així mateix, hi abundaven les rates, algunes de la mida de conills, i estaven tan acostumades a la presència de persones que es limitaven a mantenir la distància, però no fugien.
Aquest lloc de la ciutat és el que més campaments il·legals ha acollit, el primer el 1990, quan famílies gitanes procedents del Barri antic i d’altres que acampaven al costat del riu es van instal·lar a les cases abandonades que havien estat expropiades per a les obres de la canalització.