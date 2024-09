Creat: Actualitzat:

Aquest mes d’agost hem perdut una personalitat del tot fonamental en la cançó algueresa, Paolo Dessì, víctima d’un càncer, als 78 anys. Paolo Dessì, juntament amb el poeta Antoni Coronzu, va impulsar la Nova Cançó Algueresa a la fi dels anys seixanta, i es va vincular al Centre d’Estudis Algueresos, al costat de Rafael Catardi i de Maria Salvietti. També va comptar amb l’amistat a Catalunya de Marina Rossell o Josep Tero. Des d’aleshores ha construït amb talent, exigència i tenacitat una obra d’un altíssim nivell i que ha inclòs temes propis i cançons compostes a partir de poemes de Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellés.. Paolo Dessì va col·laborar, a més, amb el Centre de Recursos Pedagògics que Joaquim Arenas, des del Departament d’Educació de la Generalitat i amb la implicació de les institucions alguereses, va promoure per potenciar l’ensenyament en alguerès. L’any 2020 va publicar un magnífic doble CD amb el títol Camins de la mar. Una de les seves darreres composicions va ser El cant de la llengua, per al qual em va demanar uns versos, que tenia la voluntat que fos una crida a l’agermanament de tots els pobles que compartim la llengua. El mes de juny va ser elegit a l’Alguer un nou alcalde, Raimondo Cacciotto. Hi ha dipositades esperances que contribueixi a reforçar el suport al coneixement i l’ús de l’alguerès. És important que, comptant també amb l’ajut de l’oficina que hi té la Generalitat de Catalunya, es potenciï la presència de l’alguerès a l’escola i en la vida pública, però també és molt rellevant que l’alguerès quedi associat amb prestigi a l’activitat artística i a la creació literària i musical. Cal celebrar en aquest sentit la labor incansable i exquisida de Pere Lluís Alvau. Però no podem avançar sense difondre, reivindicar i proclamar el llegat dels millors referents com Pino Piras o Paolo Dessì. Avui ens commou profundament l’absència de Paolo Dessì, un veritable prodigi per la seva manera d’expressar la bellesa i les emocions més autèntiques, un home generós i cordial que estimava intensament la vida i que encomanava goig i passió, a través de la seva música, a tothom que s’hi deixava acompanyar. Honorem-ne la memòria i retrobem-nos-hi amb les seves cançons.