SEGRE
Carles Duarte

Carles Duarte

Jordi Valls

Creat:

Actualitzat:

Conegut com un dels exponents més destacats de la poesia catalana actual, Jordi Valls ha publicat un llibre en prosa amb el títol L’aspersor de Feynman, que ens remet a un experiment del físic nord-americà Richard Feynman. Aquesta nova obra de Jordi Valls, amb una redacció que emmarca, malgrat la seva brevetat, en un llarg període de temps (2006-2025), ens sorprèn per la seva singularitat dins del conjunt de la seva producció literària, tot i que és cert que Jordi Valls ha esquivat sempre la temptació de la monotonia i la reiteració. L’aspersor de Feynman constitueix una successió de consideracions i reflexions encadenades. Jordi Valls hi escriu: “el que jo penso i sento a raig; ho aboco i prou.” I es demana: “escriure és preparar-se per a la mort, una forma de vida avant la lettre o simplement una manera lúdica de passar el temps?” El resultat és un text discursiu que va entreteixint intuïcions i anotacions que dibuixen una mena d’autoretrat de l’autor. Valls hi apunta: “La vida és una pel·lícula del pensament.” A partir de lectures, d’observacions de fets concrets, d’experiències fins i tot anecdòtiques, Jordi Valls es qüestiona el sentit de l’existència i ens transmet una mirada crítica sobre la societat actual, en què posa distància respecte a l’entusiasme tecnològic. Una obra pictòrica d’un goril·la, Michael, el convida a posar-la en relació amb un quadre de Kandinski: “La semblança és pertorbadora.” Més endavant, incorporant-hi l’últim autoretrat de Rembrandt, en conclourà: “És una obra mestra que difícilment podria signar el goril·la Michael. L’estil de Michael és un altre, respon a una espontaneïtat no meditada.” I hi afegeix: “En el cas de Michael l’impuls ho és tot (...). Només puc dir que soc capaç de captar Rembrandt i intuir Kandinski, de Michael admiro la vehemència del traç.” Amb aquesta aproximació ens parla del que ens distingeix com a humans, però alhora ens adverteix: “La tragèdia és voler abastar un coneixement superior a les pròpies possibilitats.” Lluny de Jordi Valls l’eufòria o una confiança infinita en les capacitats humanes. Ens diu: “El futur, però, té mala fama, insolent insisteix a desdibuixar el que considerem perenne, el futur és una goma d’esborrar.” Ens recorda que “som vulnerables” i ens proposa prendre’n consciència. Valls proclama: “Viure com jo vull exigeix una coherència amb l’individu tal com he decidit crear-me”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking