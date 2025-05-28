McCaragol
Més pa que formatge. Però de formatge en venen molt. De cheesecake. Que no és el mateix que pastís de formatge. Si ho diguessin en català no en vendrien ni un bocí. La cua és de centpeus. En aquest local minúscul de Barcelona cada dia hi ha més gent que a l’estiu a Salou. A 0,99 cèntims el tros. Ei, regalo la idea. Aquesta.
Caragols a 0,99 cèntims. Que sí, que sí, que està molt bé lo de l’Aplec, però és un pim-pam. I si fos cada dia? Gasteròpodes a 0,99. Per tot arreu. Locals, botigues, comerços, llodrigueres, capses de misto... Centenars, milers de fast-foods, take aways, take outs, run run, cagant llets, brillo! Que la criatura més lenta de la terra voli com un turbo reactor sideral. Caragols a la brutesca, la gormanda, la llauna, la cassola, amb suc, conill, cocodril, ratolí, xocolata, caramel, nata líquida, quètxup... En fots 6, 7, 8 a un platet d’aquests de cartró volàtil i un escuradents i aire. Pista, pista. Cal córrer, que com diuen als mercats internacionals: “Vamos, vamos que se me lo quitan de las manos!”.
A Barcelona si els estrangers descobreixen que els caragols poden volar no en quedarà cap. Caragols airways Fiuuu! Vindrà qualsevol d’aquests expats i muntaran un tuguri, una taverna, de mol·luscs. Un neerlandès amb pell d’escamarlà, o un britànic amb forma d’ampolla de whisky ens endossaran per tot orifici i benefici caragols a 0,99. Típic snail d’aquí. Only snail Km 0. Natural catalan snail. Original Barcelona snail. Spanish uno grande y libre snail. Snail since 1714. Snail, snail, snail... Cara, cara què? Caragol? Snail! Sempre s’ha dit snail. De tota la vida.
No ens falta un caragol. Ni tenim un caragol fluix. Potser hem d’anar a pas de caragol, però si l’Aplec és una central nuclear gastronòmica, social, festiva, una arma de felicitat massiva, per què no transformar tota la seua energia amb més energia per tot el país i el món? Irradiem, exportem electricitat caragol. Una xarxa atòmica de caragols. McCaragol, Caragol Fresc, Bon Caragol... Un caragol és una autocaravana existencial. Una rulot. Una manera de viure, una forma de ser i estar a l’univers per terra, mar i aire. Portem l’habitatge existencial lleidatà arreu. A Barcelona falten llocs per viure. I per ser feliç. La reconquesta, la lenta però segura reconquesta, de Catalunya amb caragol.