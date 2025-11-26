Benet i Márquez
Un dia molta gent no va dir ni mu. Els van tancar la boca. Com qui xapa una botiga. També n’hi va haver que van dir que no callaven. Que això de muts i a la gàbia, tururut violes! Un d’ells va ser un jove de Cervera que de 1936 a 1939 va veure desfilar tots els diables. Josep Benet Morell va aixecar la veu, en la seva llengua, és clar...
“Una negra i llarga nit queia sobre Catalunya. L’ús públic de la llengua catalana, pròpia i cooficial a Catalunya, era prohibit, amb l’objectiu de substituir el seu ús pel de l’idioma de la nacionalitat majoritària a l’Estat espanyol. Començava l’intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya. Alhora s’iniciava la duríssima repressió franquista contra els vençuts. Catalunya patí una doble repressió: la mateixa que es patí a totes les terres de l’Estat espanyol i, a més, la que es dirigí contra la identitat nacional de Catalunya. Centenars de milers de persones hagueren d’exiliar-se; dotzenes de milers foren detingudes i empresonades o tancades en camps de concentració o castigades en els batallons de treballadors; milers foren depurades o expulsades dels seus llocs de treball; altres foren víctimes d’apropiacions i de sancions econòmiques i el més sinistre: dotzenes de milers de persones foren víctimes de la repressió judicial militar, realitzada pels consells de guerra sumaríssims i sumaríssims d’urgència, que condemnaren a mort milers i milers de persones...”. L’historiador, el polític, l’editor ho va explicar pels descosits, sobretot a la seua vacuna contra els analfabets: L’intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya. No ha servit de res.
Aquest cap de setmana uns xiquets, campions mundials de motos, i la seua mare parlen en castellà entre ells i a tothom al seu poble… Cervera. Saben qui és Benet? Saben què va fer? Saben per què ho va fer? Per què només parlen castellà? Celebraven una victòria: la seua. Perquè a la història de la humanitat ha tingut més victòries Benet que Márquez. Potser el que no saben és que sense Benet no hi hauria Márquez. I sobretot: perquè ells parlin en castellà on tothom parlava català s’ha de cremar no benzina: s’han de cremar persones que s’ho han jugat tot al campionat infernal de la vida real. No a la inutilitat efímera de donar tombs a un circuit empaitant el no res. Si només val una llengua per guanyar la derrota és total. I això t’ho han d’ensenyar a casa i a l’escola.