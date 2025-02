Creat: Actualitzat:

A principis de setmana, l’administració Trump prohibeix el llibre infantil Freckleface Strawberry (“Cara pigada de maduixa”), escrit per l’actriu Julianne Moore i il·lustrat per LeUyen Pham. D’ara endavant, les escoles administrades pel Departament de Defensa del govern federal nord-americà, o DoDEA, no podran disposar-ne. Aquesta és una situació inconcebible avui a Catalunya i a Europa –i esperem que així sigui de manera indefinida–, ja que col·lideix frontalment amb els valors propis de la “democràcia”.

L’actriu explica al seu mur d’Instagram que Freckleface Strawberry és la història d’una nena de 7 anys a qui no li agraden les seves pigues, però que aprèn a conviure-hi quan s’adona que és tan diferent com qualsevol altra persona. Afegeix que és un llibre que va escriure per als seus fills i altres infants per recordar-los que “tothom té les seves lluites” i es qüestiona –per sorpresa meva– què hi ha de controvertit en aquesta història. I és que l’eix vertebrador del relat trenca amb el model construït de dona perfecta que busca agradar i ser acceptada en un món que s’ha forjat contra ella. El model proposat com a alternatiu és el de l’acceptació, des de la plenitud individual i identitària, que, d’altra banda, és el que més s’aproxima a l’educació que reben els nens “normatius” i de pell blanca tant a l’escola com dins la unitat familiar.

L’actriu es va assabentar d’aquesta notícia a través de PEN America, una organització dedicada a la defensa de la llibertat d’expressió als EUA, que, durant aquesta setmana, ha rebut una allau de missatges amb manifestacions de dol per la censura i la pèrdua potencial de la mainada a rebre el valor d’acceptar-se en la diferència.

En un mes de govern, Trump no només està desmantellant la democràcia per portar el Capitoli, el Tribunal Suprem i la Casa Blanca en direcció a una autocràcia tecnocràtica de control de la societat a través del terror comercial i ideològic, sinó que està anul·lant i talant, fins i tot abans que aquesta creixi, la possibilitat de florir com a humanitat a través d’una cultura plural, rica i diversa. Al més pur estil de l’època en què l’emperador August, de la mà de Marc Agripa, transformà la república de Roma en un imperi, Trump i Musk van fent feina sota un nou oxímoron, o aporia: democràcia autoritària.