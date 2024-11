DANA, que ve el llop

Creat: Actualitzat:

La fúria mai vista s’ha desfermat, sobretot, a l’Horta Sud de l’àrea metropolitana de la ciutat de València. Se’ns diu i se’ns repeteix que el canvi climàtic té la culpa de la majoria dels desastres naturals que es produeixen i es produiran, si no hi fem alguna cosa més que la que es fa i es deixa de fer, si més no des dels Protocols de Kyoto de 1997 fins al pacte climàtic de Glasgow de 2021. Però, malgrat els acords i les bones paraules, el canvi climàtic va fent inexorablement el seu camí i any rere any, ací i allà, se’ns manifesta cada cop amb més evidències. I els resultats, des que hi ha registres, comprovem que cada cop són més virulents, més catastròfics, més letals, més esbalaïdors, més dantescos, i que entre els mortals que només pretenen fer la vida amb el màxim de dignitat i complir amb les obligacions que es desprenen de la vida en comú, produeixen més sensació d’impotència. Els humans som els reis més bondadosos i més malèfics de la faç de la terra. Els més creients i descreguts del planeta. Els més savis i els més enzes, els més veraços i els més mentiders. La gran majoria de la gent de les ciutats i els pobles afectades per la darrera DANA haurien seguit les instruccions, adients, clares i precises, que se’ls haguessin donat si aquestes haguessin arribat a temps abans que es produís el fatal espectacle de la fi del seu món. Si els governants i els manaires, almenys des que es va començar d’alertar, ja fa més de vint-i-cinc anys, que la manera de produir, de consumir, de dissenyar els espais urbans, de traçar les vies de comunicació, de generar energia, de tractar els residus, d’especular amb els recursos naturals, s’haguessin pres seriosament les conclusions dels estudis sobre els efectes nefastos per al planeta del nostre model de vida i de desenvolupament, ara potser tindríem més recursos per fer front a la vinguda del llop i de tots els licantrops. Els ciutadans que visquin o sobrevisquin l’any 2030 i el 2050, els topalls temporals a què s’obliguen els grans signants dels acords per revertir el canvi climàtic, ¿ja no els caldrà témer una DANA, encara més energúmena, més endimoniada que la que han patit aquests dies nefastos? Deien els poetes, els filòsofs i els físics, els enginyers i sobretot els pagesos, que la Natura era sàvia. A hores d’ara, però, a més de sàvia, està enrabiada.