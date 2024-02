La diversitat cultural

Creat: Actualitzat:

Actualment, el món sembla ser cada vegada més petit i més obert degut a la globalització i l’assentament de persones migrades en altres països per millorar la seva vida. Aquesta situació està generant un canvi en les estructures de diferents societats, com el cas de la lleidatana.En aquest sentit, cal indicar que la majoria de les persones d’origen immigrant a Lleida fa molts anys que viuen amb les seves famílies i fills nascuts aquí i que comparteixen aules d’escoles, instituts, col·legis i universitats amb col·legues autòctons amb tota normalitat. Cal assenyalar també que aquestes persones migrades ajuden, d’una banda, en el creixement econòmic, social, cultural i polític d’aquesta societat creant negocis i llocs de treball i, al mateix temps, participen en el funcionament d’empreses i comerços locals i, per tant, contribueixen al sistema de la seguretat social, i amb els impostos que paguen es poden proveir diners per pagar els jubilats i pensionistes.D’altra banda, creen associacions, organitzen activitats i participen en d’altres, sobretot a nivell municipal a través de la Regidoria de Drets Civils. Així, el Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social (FOCCS), que agrupa un total de 40 entitats de persones migrades, constitueix un bon exemple per a la creació d’un clima d’interculturalitat, de comprensió i de confiança entre tots els components d’aquesta ciutat i enriqueix la cultura local gràcies a les iniciatives d’aquestes entitats per donar a conèixer les coses típiques de la cultura dels seus països d’origen. Normalment, la composició i estructura humana de la societat lleidatana ha de reflectir aquesta varietat i multiculturalitat en diferents sectors i àmbits de la vida quotidiana dels ciutadans d’una societat que es pot descriure com un ram de flors de diferents colors constituint una imatge extraordinària. Malauradament, la realitat diu el contrari perquè hi ha persones autòctones que només miren la part negativa dels immigrants i, inclús, els consideren ciutadans de segona a diferents nivells.Evidentment, aquesta visió i pensament s’ha d’acabar i s’ha d’intentar enfortir vincles, unir cultures, construir ponts i establir mecanismes que poden ajudar a construir una societat acollidora, plural, diversa, justa, respectuosa i solidària en què tothom pot trobar el seu lloc i viure amb pau i tranquil·litat.