L’habitatge és una edificació que té com a principal funció oferir refugi a les persones, protegint-les de les inclemències climàtiques i d’altres amenaces. L’habitatge és un dret fonamental recollit a l’article 47 de la Constitució espanyola de l’any 1978 com a principi rector de la política social i econòmica. S’hi diu que la ciutadania té el dret de gaudir d’un habitatge digne i adequat, i que els poders públics són els encarregats de fer efectiu aquest dret, promovent les condicions necessàries perquè així sigui i establint les normatives pertinents.Actualment, l’habitatge a Lleida constitueix un malson i una complicació afegida a altres problemes que tenen algunes famílies lleidatanes a causa del desequilibri que existeix entre la demanda i l’oferta del sector immobiliari. Cal tenir en compte altres factors que compleixen la situació sobretot amb el començament del curs universitari i l’arribada dels estudiants d’altres zones i pobles propers a la ciutat de Lleida i la seva necessitat per diferents tipus d’allotjament. També, l’arribada dels treballadors de temporada de la fruita durant el període de primavera-estiu ho complica tot encara més. Davant d’aquesta situació i la demanda creixent de trobar un habitatge sigui de compra o de lloguer passen coses inapropiades sobretot quan alguns propietaris no volen llogar els seus pisos als ciutadans d’origen immigrant i els posen algunes condicions complexes. En la majoria dels casos, la seva decisió es basa en una sèrie d’estereotips i prejudicis que empitjoren la situació encara més. Actualment, els preus del lloguer han augmentat fins al punt que és més fàcil comprar un pis o una casa en lloc de llogar-la. Llavors, davant d’aquesta situació, la intervenció de la regidoria d’urbanisme de l’Ajuntament de Lleida com dels supervisors d’habitatge és molt necessària per tal de plantejar propostes i de buscar solucions que puguin pal·liar el patiment de les famílies vulnerables.Evidentment, el tema de l’habitatge a Lleida ha de tenir prioritat i el desenvolupament urbà ha de seguir el ritme del desenvolupament de població, perquè Lleida ha de ser una ciutat pensada per a tota la ciutadania a nivell de solidaritat, de creativitat, d’emprenedoria, d’economia social, d’habitatge social, i per totes les coses que poden posar en valor la seva història i el seu patrimoni.