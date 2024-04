L’Eid al-Fitr a Lleida

Creat: Actualitzat:

Aquest any és més probable que els ciutadans musulmans de Lleida celebrin la festa del final del ramadà, Eid al-Fitr, el dimecres dia 10 d’abril del 2024. És una festa islàmica que cau el primer dia del mes següent al ramadà, que és Sawwal, durant la qual els musulmans celebren la finalització del dejuni. També és una de les dues festes islàmiques més conegudes, sobretot la festa del corder, Al-Adha, que coincideix amb el dia deu del mes de Du l-Hijja, que és l’últim mes del calendari islàmic. Cal saber que els musulmans a l’època del profeta Mahoma/Muhammad van celebrar el primer Eid al-Fitr a l’Islam el segon any de l’Hègira (any de l’emigració del profeta) després de dejunar el primer ramadà d’aquell any.

Així, a Lleida, es pot observar la celebració d’aquesta festa als carrers de la ciutat des de les primeres hores del matí quan els ciutadans musulmans, homes, dones, fills i filles amb els seus vestits tradicionals, es dirigeixen als llocs reservats per fer les pregàries de l’Eid. Així, l’entitat islàmica d’Ibn Hazm, amb la de la mesquita del barri de la Bordeta, tenen previst fer la pregària al pavelló 4 dels Camps Elisis, mentre que l’entitat Shura de Pardinyes la farà a la Mitjana. A més, l’entitat Imam Malik del carrer Alfred Perenya la farà al pàrquing del pavelló Juanjo Garra del barri del Secà de Sant Pere, mentre que l’entitat ALOUMMA del barri de la Mariola la farà en algun pàrquing de Gardeny. Segurament és una bona manera d’evitar aglomeracions de persones en llocs concrets i, al mateix temps, d’evitar problemes de trànsit i d’aparcaments de cotxes. Llavors, després de les pregàries, la festa continua amb les felicitacions i visites mútues entre familiars i amics, en les quals es poden degustar diferents tipus de pastissos amb el te o poden dinar o sopar conjuntament.

Evidentment, aquesta festa constitueix una oportunitat per celebrar el final del ramadà i, alhora, per recordar i demanar l’aplicació de l’acord de l’any 1992 signat pel govern espanyol i la comissió islàmica (CIE) respecte als punts 2 i 3 de l’article 12 de l’acord, que donen dret als treballadors i als alumnes a demanar festa durant la celebració tant de l’Eid al-Fitr com de la festa del corder, tal com es fa a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.