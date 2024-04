El camí cap a la regularització dels immigrants

Creat: Actualitzat:

Últimament estan arribant bones notícies des del Congrés dels Diputats de Madrid als immigrants que es troben en situació d’irregularitat després de la votació a favor d’una iniciativa per part de la majoria dels partits polítics per obrir el camí cap a l’operació de regularitzar un nombre important de persones que estan vivint al país sense poder tenir permís de residència. Així, tots els grups parlamentaris, excepte Vox, es van mostrar el dimarts 9 d’abril a favor de prendre en consideració la iniciativa legislativa popular (ILP) per a la regularització extraordinària de més de 500.000 persones estrangeres a Espanya. En aquest sentit, i segons les últimes estadístiques, hi ha quasi mig milió de persones que no estan documentats en tot el territori nacional, de les quals un terç són menors d’edat. Aquesta regularització de mig milió de persones, segons els experts, suposaria un increment del 2,5% del PIB perquè aquests treballadors no estan treballant en una situació normal i, per tant, els efectes que es produirien de regularitzar-se serien sobretot d’aflorament de l’economia submergida amb més o menys el 2,5% del PIB. A més a més, això portaria a un augment de l’ocupació, de la riquesa, de les cotitzacions socials i dels impostos de treballadors i empreses tenint en compte que tot això ara mateix no s’està produint per la situació d’economia submergida en què estan. Llavors, amb tots aquests impostos es pagaria més i s’augmentaria també la despesa pública, per la qual cosa hi hauria un increment de la despesa sanitària i educativa. Així, es notaria un creixement econòmic de més de 35 milions d’euros.És evident que això constitueix el primer pas i, segurament, que queda molt camí per recórrer abans d’arribar a posar en marxa aquesta iniciativa perquè s’ha de debatre al Congrés dels Diputats la manera com aplicar-la i alhora establir, si de cas, una llei que la regularitzi per arribar a ser aprovada. Llavors, la seva aprovació implica iniciar el tràmit parlamentari necessari del text, que es podria modificar a través de les esmenes presentades pels grups parlamentaris i la seva tramitació al Congrés encara pot patir canvis i prolongar-se fins a finals d’any, però pot ser una realitat a curt termini.