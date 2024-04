La campanya electoral a Lleida

Creat: Actualitzat:

La campanya electoral de les eleccions catalanes del 12 de maig de 2024 va començar aquest dijous 25 d’abril en tot el territori català. Tots els partits polítics de Catalunya tenen aquest objectiu de poder guanyar aquestes eleccions i tenir la possibilitat de governar durant els pròxims quatre anys. S’entén per la campanya electoral un conjunt d’activitats lícites, discursos i actes duts a terme per part de les candidates i candidats dels partits polítics en diferents mitjans de comunicació, mercats de barris, llocs i sales o pavellons de ciutats i pobles per explicar els seus programes electorals, la seva filosofia i els seus projectes als ciutadans catalans amb la vista a la captació dels seus vots el dia de sufragi. Durant la campanya electoral, tant a Lleida com en altres ciutats, les candidates i candidats tenen dret a espais gratuïts de propaganda a les emissores de televisió i de ràdio de titularitat pública. Així, la distribució d’espais gratuïts per a propaganda electoral es fa d’acord amb el nombre de vots que va obtenir cada candidatura en les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya. També poden contractar publicitat electoral en alguns mitjans de comunicació privats i anunciar en la seva premsa o ràdio i televisió.

Normalment, durant la campanya electoral, tots els partits polítics parlen i inclouen als seus programes la millora de les infraestructures i les condicions de vida dels ciutadans a nivell de justícia social, de cohesió social, de benestar social, d’igualtat, d’educació, de salut, de pobresa, d’habitatge, de treball, etc. Però, la qüestió de sempre: són capaços d’implementar i d’aplicar tot el que diuen durant la campanya electoral? En la majoria de casos, no s’aplica tot el que s’ha dit i, per tant, moltes promeses d’alguns partits es queden a l’aire i els ciutadans que es troben en situacions de vulnerabilitat i de pobresa segueixen igual. Normalment, la campanya electoral dura els quinze dies anteriors a la jornada de reflexió, però, la millor campanya, en realitat, és estar al servei de tots els ciutadans i ciutadanes, escoltar les seves demandes, cobrir les seves necessitats i acompanyar-los en el dia a dia i, per tant, estar sempre al seu costat durant tots els dies de l’any.