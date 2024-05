Eleccions a Lleida

Creat: Actualitzat:

La celebració de les eleccions parlamentàries a Catalunya és una operació democràtica que s’organitza cada quatre anys llevat que hi hagi eleccions anticipades. Normalment, aquestes eleccions s’organitzen segons la Constitució espanyola del 1978 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979 i la seva reforma l’any 2006 per escollir 135 diputats i diputades al Parlament per a la propera legislatura.

Pel que fa a Lleida, a base de la responsabilitat i la consciència que tenen els ciutadans, el dia electoral passa amb normalitat i la gent vota a les oficines reservades per a aquest objectiu sense cap problema. Però, per desgràcia, hi ha una part important dels ciutadans d’origen immigrant que porten molts anys vivint en el territori català i no tenen aquest dret a votar. Això té una sola explicació: que la Constitució espanyola de l’any 1978 no els permet exercir aquest dret. Llavors, per poder votar és necessari obtenir la nacionalitat espanyola o formar part del tracte bilateral signat entre Espanya i alguns països del món. En comparació amb la majoria dels països del nord d’Europa com el cas de Bèlgica i d’Holanda, els nous ciutadans poden votar només amb el permís de residència.

De fet, malgrat la importància dels canvis que s’han succeït en els sistemes de vida de les persones i l’aparició de noves ideologies durant aquestes últimes quatre dècades, no hi ha esperança que hi hagi una modificació o actualització de la Constitució de l’any 1978. El més curiós és que la manera de vida de les persones canvia i la Constitució de l’any 1978 no canvia. Malgrat tot això, arribarà un moment en què els partits polítics s’adonaran d’aquest assumpte i intentaran canviar i posar al dia aquesta Constitució i, per tant, es podrà modernitzar el reglament i el funcionament del sistema polític, educatiu, social, sanitari, etc. del país. Segons els resultats oficials, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha guanyat les eleccions tenint en compte que és un partit polític català, d’ideologia socialdemòcrata i partidari del federalisme. Fou creat el 16 de juliol del 1978 i federat amb el PSOE. El partit està encapçalat per Salvador Illa, primer secretari des del 2021, que segurament intentarà formar un nou govern durant els pròxims mesos.