Temporers de Lleida

Creat: Actualitzat:

Com que la ciutat de Lleida és molt coneguda per la recollida de la fruita, cada any un nombre important de temporers comencen a arribar a la ciutat a finals d’abril o a principis de maig per treballar en la campanya de la fruita. Així, cada any la situació dels temporers a Lleida salta als mitjans de comunicació i a l’opinió pública per convertir-se en el tema de cada dia. En aquest sentit, malgrat la manca de feina dins la ciutat per a aquesta gent, sempre salta l’alarma en relació amb les seves condicions laborals i les dificultats per a accedir a un allotjament.

És lamentable observar persones dormint als carrers sense tenir llocs per a les seves necessitats fisiològiques i, al mateix temps, la persistència d’aquesta situació per falta de fiscalització per a controlar els que incompleixen els convenis i no ofereixen llocs on dormir. També, la falta de solidaritat entre els municipis, la precarització dels temporers i el racisme institucional que compliquen encara més una realitat social complexa. De fet, la majoria d’aquests temporers procedeixen de múltiples punts de l’Estat, majoritàriament d’Andalusia i la Comunitat Valenciana, però sobretot d’allà on la campanya de la maduixa (a Huelva i Jaén, principalment) i de la taronja (Comunitat Valenciana) ha arribat a la seva recta final.

Davant d’aquesta situació, és incomprensible la falta d’un model d’acollida ben definit i d’un protocol capaç de resoldre el problema, sense culpar ningú d’encoratjar-los de venir cap aquí, o d’intentar plantejar de manera unilateral algun tipus de xarxa de municipis agraris per gestionar la circulació de temporers que venen a buscar feina per a aquesta campanya de la fruita. Per desgràcia, cada any es demostra la mateixa impotència per solucionar la situació d’una vegada per totes.

Així, tal com diu el proverbi anglès “it’s never too late”, sempre hi haurà temps de crear estratègies de suport i de coordinació entre empreses, organitzacions, entitats i ajuntaments implicats en aquesta campanya per millorar les condicions d’acollida i de seguiment d’aquests temporers durant la seva estada, tal com es fa en altres llocs, com el cas de Huelva, La Rioja, Múrcia i Almeria perquè aquests treballadors constitueixen una peça clau en aquesta campanya i sense ells no hi haurà res.