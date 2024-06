Els okupes a Lleida

Creat: Actualitzat:

El fenomen dels okupes tant a Lleida com d’altres ciutats de tot el territori català ha començat a aparèixer amb claredat en els últims anys i ha causat diferents patiments i complicacions. És un problema que afecta un nombre important de pisos, siguin particulars o de bancs, i és difícil fer fora els okupes per les complicacions de les lleis. En comparació amb altres països europeus com Itàlia, França, Alemanya o Anglaterra, es pot fer fora els okupes en menys de vint-i-quatre hores, han de pagar multes i acaben empresonats. És evident que les causes d’aquest fenomen dels okupes estan centrades en la manca d’equilibri entre l’oferta i la demanda en el sector de l’immobiliari o alguns comportaments inadequats d’alguns propietaris. Cal dir, en aquest sentit, que alguns d’aquests propietaris s’aprofiten de la situació i intenten guanyar més diners a través de la pujada dels preus de lloguers. Per això, s’ha convertit en un fet totalment normal i corrent o fins i tot de moda llogar un pis o un apartament per habitacions. En aquest cas, a través d’una operació matemàtica, un pis que val, per exemple, entre 500 € i 700 € al mes i té tres habitacions, cada habitació es lloga per 400 €. Al final, la suma arriba fins a 1.200 € al mes i els beneficis econòmics es doblen o es tripliquen en casos de pisos amb més equipaments i es troben en alguns barris concrets. Malauradament, amb aquest objectiu molts propietaris han aconseguit fer fora els seus llogaters amb l’excusa de reformar o vendre el pis, però la intenció era d’apujar el preu a un nou llogater. A conseqüència de tot això ha augmentat considerablement el patiment de moltes famílies amb nens petits i s’han complicat les seves situacions i, al mateix temps, ha augmentat la incapacitat dels serveis socials de la ciutat d’ajudar-les. A part d’això, hi ha conflictes i crims que han començat a aparèixer en alguns barris o pobles tal com va passar el dijous dia 20 de juny a Alcarràs. Evidentment, aquesta situació demana intervencions urgents i esforços concertats entre governs, actors polítics i immobiliaris i empreses constructores per intentar canviar i promulgar noves lleis per protegir els propietaris i els llogaters, trobar solucions a aquest problema i alleujar el patiment de moltes persones i famílies.