La militància política a Lleida

La militància política és una educació i una aspiració per part de la persona militant d’un partit polític que dedica el seu esforç a treballar la filosofia del seu partit i intentar servir els interessos de la població i de la societat. El militant és la persona que paga una quota en un partit polític, hi està inscrit i participa internament en funció del sistema d’aquest partit. Hi ha també l’inscrit, que no paga la quota, així com el simpatitzant, que paga una quota reduïda i té drets inferiors. Ser militant d’un partit polític vol dir formar part d’una organització política que s’adscriu a una ideologia determinada i/o representa algun grup en particular amb l’objectiu de participar en algun tipus d’elecció o sufragi. Així, els partits polítics constitueixen unitats organitzatives a les quals se’ls reconeix el dret de participar en un procés d’elecció política per mitjà de la presentació de candidats i programes d’acció o de govern.Ser militant d’un partit polític és un procés i una tasca que pot ser fàcil per a alguns i difícil per a altres. És totalment lògic que una/un militant pugui aspirar a obtenir un càrrec públic o de direcció que coincideix amb la seva formació i el seu nivell de coneixements. Malauradament per al cas de Lleida, ser militant d’un partit polític és gairebé una espècie en perill d’extinció. Sobretot si la/el militant no té un càrrec públic, que llavors encara té molt més mèrit. Sembla que és complicat i difícil per a alguns militants de base optar per una posició avançada o un càrrec públic per la mentalitat que posseeixen alguns dirigents polítics. És molt curiós dir: “Per arribar a ser regidor a Lleida, no cal ser militant d’algun partit polític, només amb el fet de ser activista o influencer en les xarxes socials es pot aconseguir el propòsit.” Així, es nota que la militància està perdent el seu valor davant l’intent d’atraure alguns influencers i posar-los en posicions avançades. Últimament, el concepte de la militància està canviant i la marginació dels veritables militants està clarament visible. Així, els líders còmplices d’aquest canvi o d’aquest mal ús de la militància s’estan cremant i la posició dels militants és sempre decisiva per tornar a encarrilar el correcte significat de la militància.