Creat: Actualitzat:

El Dia Internacional dels Drets Humans se celebra el 10 de desembre de cada any per commemorar l’adopció de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH), adoptada i proclamada per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides en la seva resolució 217 A (III) el dia 10 de desembre de 1948. Aquesta celebració té com a intenció recordar la importància dels drets humans i promoure la seva protecció i aplicació a nivell mundial.

Durant aquesta jornada, es realitzen diverses activitats com conferències, debats, manifestacions i campanyes de sensibilització, amb l’objectiu de conscienciar sobre els drets humans i la necessitat de lluitar contra les injustícies, les discriminacions i les violacions dels drets humans en diferents països del món. Tot això constitueix una oportunitat per reconèixer la feina dels defensors dels drets humans i recordar a tothom que la dignitat, la llibertat i la justícia són essencials per a totes les persones, sense distinció de raça, religió, sexe, nacionalitat o qualsevol altra condició.

Així, la declaració universal dels drets humans amb els seus trenta articles constitueix una declaració general que cobreix drets econòmics, socials, culturals, polítics i civils. En exigir aquests drets humans, tothom accepta algunes responsabilitats com respectar els drets dels altres i protegir i donar suport a persones que pateixen abusos o negació dels seus drets humans. Acceptar aquestes responsabilitats vol dir exigir solidaritat amb tota la resta d’éssers humans. Malgrat ser un tema de debat, el reconeixement de l’existència dels drets humans ens remet a dues qüestions bàsiques: la igualtat de drets de totes les persones i la seva dignitat. Són dues paraules que estan en tot el rerefons del discurs dels drets humans i que són els seus eixos vertebradors.

És evident que els aspectes més importants dels drets humans inclouen la dignitat humana, la llibertat, la igualtat, la justícia i la protecció contra la tortura, el tracte cruel i el treball forçat. També són fonamentals per a qualsevol societat perquè garanteixen que totes les persones puguin viure amb dignitat, llibertat i igualtat. Per tant, promoure i defensar aquests drets és fonamental per crear una societat justa i pacífica on tots els ciutadans i ciutadanes puguin prosperar i florir.