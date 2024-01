Cent anys de Benny Hill

Creat: Actualitzat:

Si seguís viu –va morir el 1992–, Alfred Hawthorne hauria complert aquesta setmana cent anys. Per Hawthorne probablement no l’ubicaran, però segur que per Benny Hill sí. De fet, el seu xou televisiu està considerat, en el camp de l’humor, com el milloret que mai s’ha fet en la història de la petita pantalla. Entre la BBC i Thames Television es va mantenir en antena, de manera ininterrompuda, durant vint anys, entre 1969 i 1989, exportant-se, amb idèntic èxit, arreu del món. Però, ai, a partir del 2007 Benny Hill va passar a ser un humorista denostat. Els seus gags, que van fer riure milions d’espectadors, van passar a ser políticament incorrectes per masclistes i denigradors del gènere femení. De fet, al seu país natal tots els seus xous van ser retirats dels arxius televisius i, per descomptat, van deixar de ser reposats. A Espanya, El show de Benny Hill va arribar als 80 per formar part de la programació de TVE i, amb l’arribada de les privades, va passar a Telecinco. Encara es recorda la seua presència a Las noches de tal y tal, convidat per Jesús Gil.