Entusiasme no indescriptible

La 1 de TVE ha estrenat en obert, i com a líder de l’audiència nocturna dominical, la seua nova sèrie Zorro (així, sense article), que ja està disponible a la plataforma. Aquest diumenge es van emetre, d’una tacada, els primers capítols que, a casa, ens van semblar molt llargs. Es nota que hi ha pressupost per a aquesta enèsima adaptació de la història creada el 1919 per Johnston McCulley. Presenta com a principal novetat que Diego de la Vega és el primer Zorro no indígena. Igual que com amb El hombre enmascarado, de Zorros n’han existit diversos, i quan algun cau en acte de servei és reemplaçat. Aquí, a més, una dona reclama el dret a ser l’elegida però el xaman de la tribu l’hi nega. Els dolent no són els espanyols sinó els mexicans, entre els quals el malvat governador, i el protagonista arriba d’Espanya, on ha estudiat la carrera militar després de la mort del seu pare. Però el pitjor és que Miguel Bernadeau no aguanta la comparació amb els seus antecessors: Douglas Fairbanks, Tyrone Power, Alain Delon o el més recent i popular Antonio Banderas.