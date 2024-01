Divideix i venceràs

Creat: Actualitzat:

El clàssic Divide et impera, encunyat a l’imperi grec i recuperat posteriorment per Juli Cèsar i Napoleó fins a arribar als nostres dies, on segueix plenament vigent, no és altra cosa que evidenciar que com més petit i fragmentat estigui el nostre enemic, més pròxima tenim la victòria. Aquesta màxima és en la que es basa un dels concursos més tramposos, que no per això menys entretingut, que ara ha tornat, deu anys després, al prime time televisiu: Atrapa un millón, recuperat per Antena 3 per a les seues nits sabatines. Des del 2011 fins al 2014 va ser un clàssic de la mà del seu presentador, Carlos Sobera. Ara, deu anys després, continua insistint, amb Manel Fuentes com a responsable, que la parella de concursants poden emportar-se un milió d’euros, quantitat amb què comencen a jugar. Impossible que ningú s’endugui la grossa. De fet, el màxim aconseguit van ser 300.000 euros, per al Paco i el Santi, el 25 de febrer del 2011. Els altres, xavalla o res de res. I és que la mecànica et força a dividir l’aposta. I així, esclar, ningú guanya del tot.