‘Supernanny’ ataca de nou

Creat: Actualitzat:

TVE ja està en fase de rodatge del retorn del programa Supernanny. Per si no ho saben, aquesta franquícia que s’ha emès, i encara s’emet, a mig món és la versió infantil d’aquell altre Hermano mayor, amb Pedro García Aguado, centrat en adolescents conflictius. Supernanny es va emetre entre els anys 2006 i 2017 al llarg de nou temporades a Cuatro, de la mà de l’experta Rocío Ramos-Paúl (Sevilla, 1971), que aconsellava als desbordats pares com comunicar-se amb els seus díscols fills. Llavors, el programa va tenir una més que acceptable audiència. Ara canvia de cadena, però la temàtica és idèntica i també la presentadora. Torna Rocío Ramos-Paúl amb nous casos que es començaran a emetre, més o menys, a partir de la primavera. La pregunta del milió és si l’abnegada i infal·lible experta en nens amb problemes de comportament de relacions socials entrarà a fons en, ara més recurrent que mai, el problema de l’addicció als mòbils i les xarxes socials, i tot el que es deriva dels resultats de l’informe PISA en matemàtiques i en comprensió lectora. Veurem.