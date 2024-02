Reivindicant el bolero

Creat: Actualitzat:

Dins d’aquest embafador pastitx que és el Benidorm Fest, el festival muntat per RTVE per escollir el seu representant eurovisiu i en el qual les cançons aspirants semblen clonades unes de les altres i la coreografia i posada en escena s’imposen als valors estrictament musicals, és d’agrair que en la semifinal de dijous s’imposés un bolero. Sí, un bolero. El Dos extraños del canari Pedro Hernández (Tenerife, 1997), més conegut com St. Pedro, va superar les altres set aspirants per acabar com a primer. Almenys és totalment diferent. Sòbria, elegant i, per què no dir-ho?, molt superior a la resta. Veurem a veure què passa aquesta nit, però cal recordar-ho a RTVE, després de tants i seguits fracassos, que el 2017 el portuguès Salvador Sobral va guanyar amb una balada. Per cert, continua la maledicció amb les cançons en català al Benidorm Fest. Roger Padrós, amb el seu El Temps, no va passar el tall i no estarà a la final d’aquesta nit: quart en el jurat popular, que sí que li donava accés, però setè en el televot i en el demoscòpic, i es va quedar fora. Potser l’any que ve.