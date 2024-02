Chicote no arrasa en el debut

Creat: Actualitzat:

La Sexta tampoc és una cadena d’audiències estratosfèriques. Té les que té però, amb tot, un 6,9 sembla poc per al debut de Batalla de restaurantes (un títol poc adequat, o sí?) que de la mà de l’incansable Alberto Chicote recrea el nostrat Joc de cartes de Marc Ribas a TV3, on l’acceptació del públic està sempre al voltant del 20 per cent. En l’estrena va viatjar fins a Cadis per buscar el millor fogó de tonyina roja. La resta d’entregues, set en total, ja estan gravades: Vigo, Menorca, Saragossa, Gijón, Múrcia, Toledo i Madrid, per buscar l’excel·lència en marisc, caldereta de llagosta, migues, fabada, caldero, carn de caça i cocido. El programa va seguir la mateixa línia que el català, que també ha tingut desigual sort en altres cadenes autonòmiques, o sigui, molta competitivitat i mals rotllos. Per cert, en l’última entrega de Joc de cartes ens vam quedar de pedra quan vam veure com un dels concursants atorgava un deu a tot a un dels competidors: local, cuina, preu, tracte i menú. Es farà client habitual del local.