De veritat, cal?

Mai hem estat partidaris d’una cosa que ara mateix està de moda, consisteix a buscar el/la millor del que sigui: poble, recepta, il·luminació nadalenca, monument, cançó, pel·lícula, i així fins a l’infinit. Bàsicament, perquè no existeix un criteri mínimament objectiu per decidir. Ara TVE ha decidit ficar-se en un jardí, del qual ja veurem com sortirà, per escollir la millor figura de la història d’Espanya. A través de ves a saber què, han elaborat una llista de 50 candidats, que no està encara tancada, que competiran en cinc grups diferents. Però el mal ja està fet, els primers de cada conjunt lluitaran a la gran final. I aquí rau el problema. Grinyola la selecció. Al costat de noms com a Valle Inclán, Gaudí, Clara Campoamor, García Lorca, Dalí, Velázquez, el Greco, Picasso, Machado, Severo Ochoa.. hi ha els de Mercedes Milá, Ángel Nieto, Felipe González, Felip VI –pel que sembla, el gran favorit–, Iniesta, Fernando Alonso, Casillas, Nadal, Gasol, Marc Márquez, Júlia Otero.. Només hi falten Jorge Javier, Pablo Motos o Belén Esteban.