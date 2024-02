Polèmica interessada?

Creat: Actualitzat:

Tinc el pressentiment que tota la polèmica que s’ha muntat al voltant de la cançó que representarà Espanya en el pròxim festival d’Eurovisió sembla dissenyada per un geni de la comunicació. Ja saben allò de “com millor, pitjor” i que l’important és que es parli del tema. Feministes radicals, feministes del sector crític, polítics de tot tipus i condició, crítics musicals a favor i en contra, i tertulians de tots els colors hi han dit la seua i fins i tot Las Vulpes han sortit del bagul dels records per fer-se novament virals. I Nebulossa, és a dir, Mery Bas (1968) i el seu marit Mark Dasousa (1975), feliços i menjant anissos. Són a la cresta de l’onada i el tema ja acumula milers i milers de visualitzacions. Això ha fet que Zorra sigui, sense conèixer gaires de les altres aspirants, tot cal dir-ho, una de les favorites al triomf final a Malmö, perquè sap que el televot, més que el del jurat, estarà amb ella. Si fins i tot Nebulossa va rebre tractament de VIP en la passada edició dels Goya! Photocall i entrevista a la catifa roja.