‘First Dates’ a Telecinco

Deuen estar molt desesperats a Mediaset amb el tema de les audiències quan, gairebé sense avisar, van decidir passar, coincidint amb Sant Valentí, l’especial de First Dates sobre la romàntica festivitat a Telecinco, en lloc del seu hàbitat natural, des de la seua estrena el 2016, com és Cuatro. El programa que presenta Carlos Sobera, des de la seua posada de llarg en societat, no és mai el més vist del dia, i això que s’emet de dilluns a divendres, i de vegades per una causa o una altra, fins i tot els caps de setmana, però sempre està allà. Al top five del més vist del dia. No és que ofereixi res extraordinari però ha aconseguit fidelitzar una audiència, amb un target ben diferent, encara que qui s’emporta la palma són els de 50 cap amunt que gaudeixen amb aquestes cites a cegues al restaurant esperant a veure si hi haurà, o no, una segona oportunitat. Amb un càsting molt aconseguit, que alterna afinitats entre ells i elles amb antagonismes inapel·lables, l’espai resulta d’allò més entretingut. Potser no per veure’l diàriament, però sí amb regular periodicitat.