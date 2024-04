Han escollit el pitjor dia

Creat: Actualitzat:

Una de dos. O el tema Rubiales interessa molt menys del que ens pensem o l’entrevista en exclusiva de La Sexta amb Ana Pastor desplaçant-se fins a la República Dominicana per parlar cara a cara amb l’expresident de la RFEF es va emetre en mal dia i en pitjor hora. Dimecres, al tall de les onze de la nit, quan Rubiales ja havia arribat a Espanya al matí, detingut a peu d’avió i posat posteriorment en llibertat. Un més que discret 9,1, molt per sota del 15,8 del sempre imbatible Hormiguero i fins i tot lluny del 12,9 de la final del Bake Off, el concurs de rebosteria de La 1 o l’11,2 d’El debate de las tentaciones. Si haguessin posat l’entrevista dimarts, per exemple, probablement, la repercussió hauria estat una altra, malgrat que també cal convenir que amb tant avenç, del pal d’espòiler, les sorpreses de la xarrada (agressiva ella i prepotent ell, presentant-se com un màrtir de la democràcia i insolent amb Jenni Hermoso) van ser mínimes perquè haurien impactat a posteriori les imatges del vol i posterior detenció. Ana Pastor també hi era.