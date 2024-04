El documental de la discòrdia

Creat: Actualitzat:

No som gaire donats a comentar programes no emesos en cadenes en obert, però en aquest cas hi haurà una excepció, perquè, en el fons, està connectat amb totes. Es tracta del documental que HBO va estrenar el mateix dia en què s’iniciava el judici per assassinat contra Daniel Sancho, fill i net d’actors. Només es va passar el primer capítol i asseguren que la resta s’emetrà una vegada dictada seqüència i també que Rodolfo Sancho, el seu pare, va acceptar fer-ho a canvi d’una bona mossegada per poder pagar les despeses d’advocats i estada al país asiàtic. Però el contingut, agressiu i insolent cap a la víctima, no és acceptable. Emetre’l, més enllà de buscar audiència a través del morbo, és inapropiat però tampoc ha de sorprendre’ns gaire. En l’abecé del periodisme hi ha no acceptar un no per resposta a l’hora d’exercir aquesta professió. I a això s’apliquen tots els enviats especials a Tailàndia que cobreixen la vista. La sala està tancada i barrada per als mitjans, però cada dia sorgeixen suposades exclusives sobre el que hi han dit i fet. Doncs això.