Èxit, sí, però amb ombres

Antena 3 està jugant fort per mantenir el lideratge en audiència aquesta primavera. I li surt bé fins i tot a risc de saturar el personal (les altres cadenes incorren en idèntic error) a base d’acumular realities, concursos i show talents amb famosets. Però, com ja hem dit, la cosa funciona. Líder absolut dels divendres, ja ho vam escriure ahir, amb Tu cara me suena i més del mateix els dissabtes amb el retorn de La Voz en la seua versió Kids, amb un 14,00 per sobre de la resta. Un altre concurs-xou blanc i per a tota la família, encara que sempre és discutible que s’exigeixi competir a menors i que a més siguin el ganxo per fidelitzar els espectadors, més enllà de pares, mares, avis, àvies i família vària. En qualsevol cas bon rotllo entre tots, amb una cada vegada més secundària Eva González en la presentació i certa tendència a la sobreactuació dels coaches, aquesta vegada David Bisbal, Rosario, Melendi i Lola Índigo. Però existeix una cosa imperdonable: si acceptem que els nens són els protagonistes, és incomprensible que el programa acabi avançada ja la matinada.