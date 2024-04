Judici o un mal circ?

Creat: Actualitzat:

Malgrat que tots els col·laboradors i tertulians dels programes del cor fan veure que són –que no és exactament el mateix que ho siguin– experts en dret penal, i ara més que mai, del dret penal tailandès, els programes del cor –els informatius, gràcies a Déu, són una altra cosa– estan que no viuen amb el judici per assassinat de Daniel Sancho. La justícia de Tailàndia ha tancat la cort de Ko Samui, on se celebra la vista, amb pany i clau per als mitjans, amb un accés més que restringit per als altres. És igual. A la mitja hora ja havia transcendit tot el que s’havia dit i fet davant del tribunal, amb la qual cosa la sensació que tot és un circ, en què l’audiència prima sobre qualsevol altra consideració, és un fet. La cirereta va ser a La Sexta, on la jurista Beatriz de Vicente va ser capaç de mantenir una conversa –íntima, van postil·lar– amb l’acusat en el judici. Una cosa impensable en qualsevol altre tribunal. I encara va faltar per veure la reconstrucció teatralitzada dels fets a Fiesta, que va provocar vergonya aliena. Al programa ja no n’hi queda gens.