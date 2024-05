Dos comiats animats

Creat: Actualitzat:

En pocs dies els que ja tenim una edat hem rebut dos notícies que afecten de ple la nostra memòria. Una. Els responsables de la sèrie d’animació japonesa Oliver y Benji, creada el 1981 per Yoichi Takahashi, han decidit que no rodessin més capítols de les aventures dels llegendaris futbolistes japonesos que, al llarg de quaranta anys, han anat passant per una llarga sèrie d’equips i campionats, incloent la Lliga espanyola defensant els colors del FC Barcelona. Una llàstima. Dos. Aquest mes d’abril passat, al capítol 765 de la trenta-cinquena temporada d’Els Simpson, els guionistes, sense que se sàpiga molt bé per què, van decidir suprimir, per mort, un dels secundaris de luxe de la sèrie: Larry Dalrymple, un dels bevedors cervesers assidus del Bar de Moe, de la colla de Homer, Carl, Lenny i Burney. Sempre en segon pla, amb prou feines va pronunciar més de dos frases al llarg de la sèrie, però, això sí, sempre era allà. I almenys la seua mort va estar a l’altura del xou: a l’anar a tancar el local, Moe se’l va trobar mort al tamboret.