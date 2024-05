Creat: Actualitzat:

Tant Antena 3 com a Telecinco han arriat la bandera de combat i han hissat la blanca de rendició incondicional davant el que suposen que serà un inqüestionable triomf de La 1 demà dissabte de la gala final d’Eurovisió des de Malmö. Així, sense cridar gaire, ja es parla que la cadena pública assolirà un 40 per cent d’audiència, o fins i tot més. És la força dels Eurofans que en cada nova edició estan més enganxats, si és possible, que en l’anterior. Espanya, ja saben, estarà representada per Nebulossa i el seu tema Zorra. No són a les quinieles guanyadores, malgrat la seua promoció incansable i immisericordiosa, però a les xarxes no paren. El cas és que Atresmedia ha retirat de la seua graella l’entrega de La Voz Kids, líder sabatí inqüestionable, i projectarà una pel·lícula, John Wick, i Mediaset farà el mateix amb Adivina qué hago perquè no empitjorin encara més uns registres paupèrrims. També col·loquen cine al seu lloc, Robin Hood. En canvi a Cuatro mantenen First Dates (entre frikis va la cosa) i La Sexta segueix amb La Sexta Xplica.