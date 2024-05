Creat: Actualitzat:

Abans que res un aclariment per si de cas: cap dels tertulians de la tele més groguenca reconvertits, a més, en protagonistes directes del que comenten no poden sentir-se enganyats. Els continguts dels programes en què intervenen estan pactats en la reunió prèvia a l’emissió. Dit això, Carmen Borrego (Màlaga, 1966), filla de María Teresa Campos, igual que la seua germana Terelu viu per un “per a les exclusives” i d’explotar el record de la seua mare. Divendres es va asseure al plató d’Así es la vida. En la primera hora va acaparar triple protagonisme. Un. El talp que filtra notícies sobre el seu fill i la suposada separació de la seua dona. Dos. L’existència d’unes fotos, que van circular pel programa sense que l’espectador les veiés, que demostrarien que Bigote Arrocet va ser infidel a la senyora Campos. Tres. A la nit al ¡De viernes!, Carlo Costanzia s’asseia per parlar, entre altres coses, de la seua relació amb la seua neboda Alejandra, filla de Terelu. Borrego va fer de convidada de pedra amb un “d’això no en parlaré”. Fins a tres vegades. Llavors, per què hi va?