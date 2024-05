El pot de ‘Pasapalabra’

Creat: Actualitzat:

El pot, la grossa de Pasapalabra, l’emblemàtic concurs d’Antena 3, és com la Guadiana, apareix i desapareix a conveniència d’Atresmedia. És lògic. No pot donar-se amb gaire freqüència, perquè les quantitats irrisòries no generen audiència, però tampoc no retardar-se gaire perquè el personal pot cansar-se, pensar que la cadena no pot suportar uns dispendis tan grans i deixar de seguir el programa. A més, com que l’espai està gravat des de fa setmanes, amb clàusula de confidencialitat inclosa, poden col·locar el més important en el prime time, com va passar aquest dimecres, col·locant-lo passades les deu de la nit, immediatament després d’El Hormiguero. O sigui, veient la graella, no hi va haver cap sorpresa més enllà de veure quin dels dos eterns aspirants s’emportava El Rosco i els 1.816.000 euros de premi. El guanyador va ser Óscar Díaz (Madrid, 1971), derrotant l’etern aspirant Moisés Laguardia (Saragossa, 1985, malgrat que establert a La Rioja). Óscar s’afegeix als altres sis concursants que es van emportar més d’un milió de premi.