Tamara Falcó és que no para

Creat: Actualitzat:

Tamara Falcó (Madrid, 1981) pertany a aquesta escollida, cada vegada més nombrosa, la veritat, classe social que ha trobat en una manera folgadíssima de viure a base de no moure ni un dit tret de proporcionar exclusives en revistes del cor, regnar a les xarxes socials i anar passant d’un plató televisiu a l’altre cobrant, és clar, abundants beneficis. El cas és que l’aristocràtica filla del marquès de Griñón i d’Isabel Preysler acaba de fitxar per Mediaset per ser jurat de la pròxima temporada de Got Talent juntament amb Paula Echevarría, Risto Mejide i Florentino Fernández substituint Edurne, que, en un canvi de cromos, se n’ha anat a Atresmedia per seure com a coach en la següent etapa de La Voz Kids. Tot correcte, si no fos per un petit gran detall. Tamara és fixa, un dia a la setmana, en la tertúlia d’El Hormiguero amb Pablo Motos. I la cadena de San Sebastián de los Reyes li ha dit que triï. O amb ells o amb la competència. Amb les dos, impossible, pel tema del conflicte de competències. A Telecinco ja és oficial (foto). L’altre cas, ja ho veurem.