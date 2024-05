Un ‘Factor X’ que no multiplica

Creat: Actualitzat:

En absolut volem fer llenya de l’arbre caigut però ja sembla una burla, cruel a més, constatar com Mediaset va encadenant fracàs rere fracàs sense que s’entrevegi cap solució tret d’en el cas dels realities (Supervivientes, La isla de las tentaciones, i probablement el renascut Gran Hermano) gràcies a la intensa i abnegada promoció, obligada des de la direcció, en tots els programes del cor de la casa. L’enèsima decepció ha arribat de la mà de Factor X, el show talent sobre talents desconeguts que va estrenar Cuatro el 2007 i 2008 amb Nuria Roca de presentadora, i va recuperar el 2018 Jesús Vázquez a Telecinco. Ara el condueix Ion Aramendi amb Willy Bárcenas, Vanesa Martín, Lali Espósito i Abraham Mateo com a jurat. Estava previst per a sis gales i una finalíssima, però ha estat tal la desfeta en les primeres entregues, en les quals no ha passat del 5,7 per cent de quota, que des de la cúpula han decidit que amb tres ja era més que suficient. El 10 de juliol faran la final, i tal dia farà un any, reduint gales que ja estan gravades amb calçador.