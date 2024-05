L’últim servei de Canut

Creat: Actualitzat:

TV3 ha estrenat el documental El fitxatge sobre els detalls de l’arribada de Johan Cruyff al FC Barcelona, ara que es compleixen els cinquanta anys del seu debut amb la samarreta blaugrana. S’ha emès ja la primera de les dos entregues i es pot admetre que l’ús del material d’arxiu és francament millorable (és de suposar que per falta de pressupost). Es tracta d’un digníssim treball, per a les generacions més joves de culers potser desconegut, que suposa l’últim llegat de Lluís Canut (Barcelona, 1957) al periodisme, a les portes de la jubilació, per edat i també per problemes de salut. Un documental ben documentat i amb testimonis de gran interès, sobretot el de l’advocat Roca Junyent, que ha permès refrescar-nos la memòria amb el gran escàndol del futbol espanyol previ a l’arribada de l’holandès. Com que aquí es resistien a l’arribada d’estrangers a la Lliga, es va permetre, a base d’adulterar partides de naixements, la condició d’espanyols a jugadors per suposades i inexistents arrels hispanes. Estem parlant dels oriünds. S’ha de veure.