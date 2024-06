Sí, hi ha vida després de la tele

Creat: Actualitzat:

Encara que pugui semblar una utopia, veient els desesperats intents d’aquells i aquelles que van ser alguna cosa i ara estan en el desfici per recuperar plaça, prestigi i posició a la petita pantalla, sí que hi ha altres personatges que ho van ser tot en el seu moment i ara viuen molt millor que abans fora de les influències mediàtiques. Aquest és el cas de Gloria Lomana (Madrid, 1959), a qui no convé confondre amb la sociality Carmen Lomana (Lleó, 1948) que, després d’una llarga trajectòria, va arribar a ser cap d’informatius d’Atresmedia i amb el rècord d’haver aconseguit entrevistar a TVE sis dels set presidents que ha tingut aquest país: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy. Es va casar en el seu dia (2009) amb Josep Piqué, que va ser ministre d’Exteriors amb Aznar. Ara, Gloria viu a la cresta de l’onada retirada del dia a dia. En aquest 2024 ha estat nomenada alta executiva de Forbes Woman i jurat dels Princesa d’Astúries i va ser premiada amb el Clara Campoamor.