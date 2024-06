La cosa no funciona, no

Creat: Actualitzat:

A Sant Joan Despí s’esquincen les vestidures després de comprovar com La travessa de Laura Escanes (Barcelona, 1996) ha punxat en el prime time de TV3. Era d’esperar, es pot afegir. El programa va d’un grup d’aventurers que corren pel Pirineu de punta a punta. Es va gravar l’octubre passat, és a dir, ja fa vuit mesos, i es va estrenar en aquest híbrid per descobrir que és 3Cat, de difícil accés, tot cal dir-ho. Va tenir una bona acollida a les xarxes socials perquè el canal és totalment marginal. Ara, en un altre de més exigent, ha aixecat passions, les justes. Però és que, no és per fer llenya de l’arbre caigut, però la presentadora estava avalada únicament per unes acceptables campanades de final d’any, amb Miki Núñez, a més, de company. Per això i per ser una socialité, sobretot a partir de la seua ruptura amb Risto Mejide, amb qui va mantenir una relació de diversos anys i una filla en comú. Després ha estat més notícia per les seues relacions sentimentals que per una altra cosa. Pau Joanmiquel, primer, i Mikel Alors, actualment. Poc pes, la veritat, per a més altes cotes.