Llaços més aviat deslligats

■ La 1 de TVE ha recuperat el seu recurrent Lazos de sangre, conduït per l’incombustible Jordi González, programa que consisteix a disseccionar els racons familiars del famós de torn. El retorn va girar al voltant del torero Francisco Rivera, Paquirri, del qual ara es compliran els 40 anys de la mortal cogida a la plaça de Pozoblanco pel toro Avispado. L’audiència va ser més que discreta, un 7,7, però, què esperaven? Si la primera part, el documental sobre la seua vida, estava ja molt vista d’aniversaris anteriors, el debat va ser, per dir-ho d’alguna manera, francament millorable. Cap dels seus tres fills (Francisco, Cayetano i Kiko Rivera) no van voler anar-hi i, per descomptat, la seua viuda, Isabel Pantoja, no hi era ni se l’esperava al plató. Al documental sí que va aparèixer perquè l’arxiu de la casa és amplíssim. Van portar, en canvi, la seua primera nòvia, que va deixar per Carmina Ordóñez, que va aportar la informació que era molt garrepa, i Bárbara Rey, recordwoman imbatible en salt de llit, que va recordar la creu d’or que portava a sobre en els moments de més intimitat.