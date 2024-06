Pablo Motos va a totes

Creat: Actualitzat:

■ Les coses com són. TVE ha encertat de ple aconseguint els drets d’emissió de l’Eurocopa futbolera. És cert que hipoteca la seua programació però és que no hi ha enfrontament, el de les 21.00 hores sobretot, que baixi del 20 per cent d’audiència, i quan juga Espanya s’atansa al 50. L’Espanya-Itàlia de dijous va arribar al 56 per cent. Una barbaritat amb prop de nou milions d’espectadors. Les televisions es rendeixen i reprogramen la graella, com Telecinco, que va retardar al màxim l’estrena de Supervivientes All Stars (demà toquem el tema) per encavalcar-se amb el partit. El combinat espanyol torna a jugar aquest dilluns, també a les nou de la nit, davant d’Albània. Els de De la Fuente ja estan classificats per a vuitens, però el ganxo de veure Lamine Yamal, Pedri o Nico Williams allà segueix. I aquell dilluns, a més, pràcticament a la mateixa hora, s’emet El Hormiguero i Pablo Motos i el seu equip s’han posat flamencs i per contraprogramar la cosa han decidit convidar al xou, que s’emet en directe, Leticia Sabater en persona. Tot un repte.