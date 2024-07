Ens cau l’obra

Creat: Actualitzat:

Ja ho havíem escrit aquí mateix i d’això no fa tants dies: l’Hermanos a la obra de La 1 és una autèntica fatxenderia que no la salven ni els guionats posturejos dels seus protagonistes: Chábeli i Julio José Iglesias. El principal problema és que tot resulta fals, massa impostat i amb escassos esclats que el que es desenvolupa entre els nostres ulls sigui mínimament creïble. Aquesta setmana van emetre la tercera entrega dels vuit capítols que tenen gravats. Els dos primers es van salvar gràcies al coixí d’emetre’s després dels partits de l’Eurocopa futbolística. En el tercer, els Iglesias van sortir al descobert, i a més, amb la pitjor de les entregues: viatjar a Madrid des de Miami per redecorar el jardí de la casa de la seua mare, Isabel Preysler, en l’exclusiva urbanització de Puerta de Hierro. Veient-ho, va resultar tot tan cutre que no ens estranya en absolut que Hermanos a la obra abastés el seu pitjor registre: de l’11,8 inicial a un míser 5,5. I el pitjor és saber el que cobren els presentadors: 224.000 euros Chábeli i 104.000 Julio José. Un veritable malbaratament.