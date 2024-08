Música lleugera i relaxant

Creat: Actualitzat:

■ Per desgreixar de tanta sobredosi esportiva, de vegades, per copiosa i difícil de digerir, dels Jocs Olímpics, el metge prescriu un tractament intensiu a base d’altres programes, la mar de relaxants, i sense necessitat de sortir de TVE. Estem parlant de Música ligerísima, que s’emet a La 2, sense cap tipus de promoció (si no agafen l’entrega del dia, i ja van per la 13, la poden trobar a TVE a la carta) i que demostra que l’arxiu de la casa no té preu o el seu és un valor incalculable. Vindria a ser com un Cachitos però amb l’afegit que aquest espai d’Antonio Moreno Álvarez, que el dirigeix, guionitza i presenta, aporta altres coses més enllà de les meres actuacions musicals que recopilen la música popular d’aquest país entre els anys 1968 i 1978, una espècie de “dècada prodigiosa”, aporta testimonis dels protagonistes de l’època perquè els nostàlgics recordin i els més joves descobreixin el pa que es donava en aquells temps. Ja hem vist, entre altres, Miguel Ríos, Karina, Duo Dinámico, Pablo Abraira, Mocedades o Paco Pastor de Fórmula V.